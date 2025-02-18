Воспитание детей — это работа: как в России хотят поддержать матерей в декрете

В стране воспитание ребёнка могут приравнять к работе, за которую следует получать выплаты.Глава Института социально-экономических исследований Финансового университета, Алексей Зубец, высказал мнение о том, что для повышения рождаемости в стране необходимо официально признать воспитание детей полноценной трудовой деятельностью и установить заработную плату для матерей.