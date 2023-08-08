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«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

«Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Барриоса

Напомним, полузащитник получил красную карточку в конце матча 3-го тура против «Динамо», сбив хавбека Дениса Макарова.

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