Соединенные Штаты Америки: Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате трех инцидентов с ножевыми ранениями в Окленде, штат Калифорния, в том числе в парке Сезара Чавеса, в квартале 3800 на улице Сан-Леандро возле станции Фрутвейл BART и возле 39-й авеню и Международного бульвара, в вечерние часы 24 августа.