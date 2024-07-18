Встречи Ильхама Алиева на Саммите Европейского политического сообщества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера находится с рабочим визитом в Англии для участия в 4-м Саммите Европейского политического сообщества.
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