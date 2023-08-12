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«Челси» предложил 115 млн фунтов за Кайседо. «Ливерпуль» давал 110 млн

«Челси» предложил 115 млн фунтов за Кайседо. «Ливерпуль» давал 110 млн

По информации журналиста Натана Гиссинга, лондонский клуб предложил 115 миллионов фунтов за 21-летнего футболиста.

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