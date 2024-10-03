Володин резко раскритиковал противников запрета «чайлдфри». «Вы в пробирке родились?»

Володин пообещал поименно отследить противников запрета «чайлдфри»Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав ВолодинВладимир Федоренко/РИА Новости Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поддержать закон против «чайлдфри», назвав отказ от рождения детей западной пропагандой.
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