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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шнайдер пятый раз выиграла сет с баранкой на «Большом шлеме»

16-я ракетка мира Диана Шнайдер победила Дарью Снигур на старте US Open . Матч закончился со счетом 6:0, 6:4.

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