В Северодвинске после капремонта открыли новое молодёжное пространство

Новое дополнительное пространство Северодвинского молодежного центра на проспекте Победы заработало после капитального ремонтаНа проспекте Победы в Северодвинске открылось новое дополнительное пространство молодежного центра после завершения капитального ремонта, способное одновременно вмещать до 150 посетителей.
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