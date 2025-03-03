Астрахань. Итоги февраля-2025. Туристам мы рады. А вот саранче — не очень

Февраль в этом году интересен тем, что ближе к его концу в Астрахани началась… зима. Ее уже особо и не ждали, но вдруг с севера пришли морозы, на реках встал лед, а с небес пошел снег, хоть снежки соли в березовой кадушке.
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