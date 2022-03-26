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Е.Топсида: когда поменяли мраморные колонны римского Пантеона на гранитные?

Е.Топсида: когда поменяли мраморные колонны римского Пантеона на гранитные?

Интересный ролик "Страсти по гранитным колоннам. Культурный слой?"  выпустила на своем канале Елена Топсида (Гусакова), в котором она докопалась до вполне логичного объяснения внезапного превращения мраморных колонн римского Пантеона в гранитные.

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