Недвижимость Украины после полугода 2026: где квартиры дорожают, где падают и в каком городе ещё можно купить выгодно

Первое полугодие 2026 года окончательно показало: единого рынка недвижимости в Украине больше нет. Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и часть центральных городов продолжают дорожать, Киев сохраняет статус крупнейшего и наиболее ликвидного рынка, а Днепр, Харьков, Запорожье и другие города, расположенные ближе к зоне боевых действий, живут по совершенно другой ценовой и инвестиционной логике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Украину жд...
- Украину жд...
- АК Электроснабжение ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым