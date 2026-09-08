Недвижимость Украины после полугода 2026: где квартиры дорожают, где падают и в каком городе ещё можно купить выгодно

Первое полугодие 2026 года окончательно показало: единого рынка недвижимости в Украине больше нет. Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и часть центральных городов продолжают дорожать, Киев сохраняет статус крупнейшего и наиболее ликвидного рынка, а Днепр, Харьков, Запорожье и другие города, расположенные ближе к зоне боевых действий, живут по совершенно другой ценовой и инвестиционной логике.