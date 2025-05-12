Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем блокировку "Северного потока-2", пишет WSJ

Строительство газопровода "Северный поток-2" в Германии© РИА Новости . Алексей Витвицкий Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2" в качестве "меры" против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине, утверждает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников из ЕС.
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