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«Чтобы свадьбу до Покрова отгулять, на Якова Теплого алого не надевать»: народные приметы и запреты 13 мая

«Чтобы свадьбу до Покрова отгулять, на Якова Теплого алого не надевать»: народные приметы и запреты 13 мая

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