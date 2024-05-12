«Чтобы свадьбу до Покрова отгулять, на Якова Теплого алого не надевать»: народные приметы и запреты 13 мая Анастасия Андреева День памяти апостола Иакова Зеведеева приходится на 13 мая по новому стилю или на 30 апреля по старому.