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Митрополит попросил губернатора «пресечь на корню» криминальную активность мигрантов

Митрополит попросил губернатора «пресечь на корню» криминальную активность мигрантов

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил направил обращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с просьбой принять меры для борьбы с преступлениями мигрантов.

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Александр
Умница Хамзаев. Жителя Курганской области приговорили к восьми годам колонии за два эпизода с нанесением побоев. В одном из них пострадал несовершеннолетний, указано на сайте Далматовского суда. «Подсудимый дважды совершил истязание (причинил физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев), в одном случае — в отношении несовершеннолетнего лица, он также угрожал убийством. Суд признал гражданина виновным в совершении преступлений», — написано на сайте ведомства.&quot; Это попа не волнует? При том &quot;Служба государственной статистики по Свердловской и Курганской областям сообщает, что в первом полугодии 2023 года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего на территории Курганской области уменьшилось число прибывших на 9,3%, а количество выбывших снизилось на 16,2% За шесть месяцев в регион прибыло 10 920 граждан, выбыл 11 851 человек. При этом международная миграция в регион составила 661 человек.&quot;
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8 час.
лл
лина любимцева
ГРАНИЦЫ ВСЕ ОТКРЫТЫ - въезжай кому только заблагорассудится!! Едут преступники, наркоторговцы, вообще кто попало... везут наркоту запросто!! Российские силовики НЕ РАБОТАЮТ!!... На предстоящих выборах нужно голосовать за такого кандидата в президенты, который наведет порядок в России и прекратит не только этот  миграционный беспредел, но и призовет к ответственности &quot;пятую колонну&quot;,  ИНАЧЕ ПОГИБНЕМ!!
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7 час.

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