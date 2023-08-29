Митрополит попросил губернатора «пресечь на корню» криминальную активность мигрантов

Александр

Умница Хамзаев. Жителя Курганской области приговорили к восьми годам колонии за два эпизода с нанесением побоев. В одном из них пострадал несовершеннолетний, указано на сайте Далматовского суда. «Подсудимый дважды совершил истязание (причинил физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев), в одном случае — в отношении несовершеннолетнего лица, он также угрожал убийством. Суд признал гражданина виновным в совершении преступлений», — написано на сайте ведомства." Это попа не волнует? При том "Служба государственной статистики по Свердловской и Курганской областям сообщает, что в первом полугодии 2023 года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего на территории Курганской области уменьшилось число прибывших на 9,3%, а количество выбывших снизилось на 16,2% За шесть месяцев в регион прибыло 10 920 граждан, выбыл 11 851 человек. При этом международная миграция в регион составила 661 человек."