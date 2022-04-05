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«Верните России евреев»: Садальский высмеял уехавших в Израиль Пугачеву и Галкина

«Верните России евреев»: Садальский высмеял уехавших в Израиль Пугачеву и Галкина

Артист и блогер Станислав Садальский, недавно высказавшийся об улетевших из России звездах, отдельно прошелся по примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой и ее мужу, юмористу Максиму Галкину, которые уже второй месяц находятся в Израиле.

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