«Верните России евреев»: Садальский высмеял уехавших в Израиль Пугачеву и Галкина

Артист и блогер Станислав Садальский, недавно высказавшийся об улетевших из России звездах, отдельно прошелся по примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой и ее мужу, юмористу Максиму Галкину, которые уже второй месяц находятся в Израиле.