Kia превратилась в груду металла после ДТП с фургоном на калужской дороге

27 февраля около 7 часов 40 минут в Бабынинском районе Калужской области произошла авария. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.
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