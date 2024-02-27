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Kia превратилась в груду металла после ДТП с фургоном на калужской дороге

Kia превратилась в груду металла после ДТП с фургоном на калужской дороге

27 февраля около 7 часов 40 минут в Бабынинском районе Калужской области произошла авария. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов на месте ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.

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