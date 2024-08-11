Оплошность Маэстро: с чем столкнулись создатели «В бой идут одни «старики»

У культовой советской киноленты – юбилей А «старики» идут в бой уже на протяжении полувека! Ровно 50 лет назад в широкий прокат вышел этот «неправильный» – как считали тогда некоторые советские чиновники, – фильм о Великой Отечественный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии