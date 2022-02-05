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Самые продаваемые автомобили в России: лидируют Kia Rio, Lada Vesta и Lada Granta

Самые продаваемые автомобили в России: лидируют Kia Rio, Lada Vesta и Lada Granta

Данные Ассоциации европейского бизнеса указывают на то, что cамой продаваемой моделью автомобиля в России по итогам января стала Kia Rio, продажи которой составили 6206 единиц, что на 20% меньше, чем годом ранее.

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