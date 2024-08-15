Глава МИД КНР выступил против вмешательства в дела Мьянмы

Китай выступает решительно против любого внешнего вмешательства в дела Мьянмы. Об этом в ходе встречи в Нейпьидо с бывшим председателем Государственного совета мира и развития Мьянмы Тан Шве заявил министр иностранных дел КНР Ван И.