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Парламентская газета

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Глава МИД КНР выступил против вмешательства в дела Мьянмы

Глава МИД КНР выступил против вмешательства в дела Мьянмы

Китай выступает решительно против любого внешнего вмешательства в дела Мьянмы. Об этом в ходе встречи в Нейпьидо с бывшим председателем Государственного совета мира и развития Мьянмы Тан Шве заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

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