Как распознать диабет у детей: важные советы от специалиста Российского детского клинического больницы

Заведующая эндокринологическим отделением в Российской детской клинической больнице Пироговского университета, доктор Елена Дёмина, озвучила важную информацию о признаках диабета у детей, подчеркнув необходимость своевременной диагностики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии