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Как распознать диабет у детей: важные советы от специалиста Российского детского клинического больницы

Как распознать диабет у детей: важные советы от специалиста Российского детского клинического больницы

Заведующая эндокринологическим отделением в Российской детской клинической больнице Пироговского университета, доктор Елена Дёмина, озвучила важную информацию о признаках диабета у детей, подчеркнув необходимость своевременной диагностики.

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