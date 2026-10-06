Lioness Season 3's Rajeev Malhotra Tribute Explained

The "Lioness" Season 3 finale contains a tribute to someone called Rajeev Malhotra. Here's who he was and why he was so important to the Rajeev Malhotra series.
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