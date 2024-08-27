Виктор Слипенчук расскажет о путешествии с русским словом на ММКЯ-2024

В рамках работы выставки 4 сентября с 14:15 до 15:00 в Лектории на Площадке Департамента культуры города Москвы «Библиотеки Москвы» состоится встреча постоянного автора еженедельника «Аргументы недели» – поэта и.
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