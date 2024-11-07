Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 83-ю годовщину парада 1941 года

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 83-ю годовщину военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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