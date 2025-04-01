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Психолог Ляпина: стереотип о мужчине со шрамами приводит к желанию нанести увечья

Психолог Ляпина: стереотип о мужчине со шрамами приводит к желанию нанести увечья

Мужчины в Москве стали массово заказывать у пластических хирургов «борцовские уши». О том, откуда берется желание изменить свое тело и к чему могут привести подобные операции, рассказала психолог Милада Ляпина.

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