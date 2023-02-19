Journal du dimanche: Макрон проигнорировал призывы Зеленского на Мюнхенской конференции принять Украину в НАТО

Французский президент Эммануэль Макрон проигнорировал призывы украинского лидера Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции принять бывшую советскую республику в Североатлантический альянс.
Популярные статьи
- Медведев о радости главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по поводу убытков РФ от санкций: «Глупость и некомпетентность не лечатся»
- Журналист Марина Ахмедова о Дмитрие Нагиеве: Этот полусмельчак всегда действует на полутонах
- Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихотворной форме спародировал заголовки западных СМИ о себе
Свежие комментарии