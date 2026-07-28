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Мода и Шоу-бизнес

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Блогер Косенко высмеял претензии Инстасамки об использовании ее голоса в песне

Блогер Косенко высмеял претензии Инстасамки об использовании ее голоса в песне

Блогер Сергей Косенко резко ответил певице Инстасамке на претензии из-за его новой песни. Свое мнение он высказал в личном блоге в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

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