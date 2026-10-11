Перед стройкой пропитал доски дедовским методом: этот состав защищает от гнилости, насекомых и даже огня

Для обработки дерева перед сооружением хозпостроек не надо брать дорогие пропитки. Лучше припомнить о дедовском методе защиты — о растворе поташа.
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