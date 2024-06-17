В Госдуму внесли законопроект о защите своего дома без риска стать осужденным

Депутат Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета Думы по труду Ярославом Ниловым внесли в ГД законопроект, которым предложил закрепить норму о том, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность и находиться на скамье подсудимых, передает корреспондент The Moscow Post.