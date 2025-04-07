«Саше надо собраться»: Фетисов сказал, что ждет Овечкина на пике славы

Российскому хоккеисту из клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после установления нового рекорда по забитым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ необходимо собраться и готовиться к следующему вызову.
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