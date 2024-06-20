Салихова с иронией высказалась о словах Амарала, который пообещал «Спартаку» не титулы а «процесс»

Зарема Салихова с иронией прокомментировала высказывания спортивного директора «Спартака». Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.
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