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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nintendo больше не повышает зарплаты работникам, и даже уволила сотню трудяг в А...

Nintendo больше не повышает зарплаты работникам, и даже уволила сотню трудяг в А...

Nintendo больше не повышает зарплаты работникам, и даже уволила сотню трудяг в АмерикеВ начале волны массовых сокращений в игровой и IT-индустрии компания Nintendo на контрасте повысила зарплаты своим сотрудникам, отмечая, что у нее все отлично и необходимости разрушать жизнь трудягам нет.

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