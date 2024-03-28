Nintendo больше не повышает зарплаты работникам, и даже уволила сотню трудяг в А...

Nintendo больше не повышает зарплаты работникам, и даже уволила сотню трудяг в АмерикеВ начале волны массовых сокращений в игровой и IT-индустрии компания Nintendo на контрасте повысила зарплаты своим сотрудникам, отмечая, что у нее все отлично и необходимости разрушать жизнь трудягам нет.