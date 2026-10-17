В Дубае среди российских туристов зарегистрирована вспышка гриппа А. По сообщениям, отдыхающие отмечают резкое повышение температуры и сильную ломоту в теле, а врачи фиксируют прирост обращений с такими жалобами среди гостей из России.
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