«Мигрант не должен ждать»: будут наказывать за волокиту при оказании услуг мигрантам

ИА REX Госдума на заседании 29 января обсудит законопроект о наказании – вплоть до дисквалификации «за неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленных требований к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий при предоставлении государственных услуг или исполнении функций в сфере миграции», обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ), сообщает REX.