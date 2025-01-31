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Спички - не игрушка

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«Мигрант не должен ждать»: будут наказывать за волокиту при оказании услуг мигрантам

«Мигрант не должен ждать»: будут наказывать за волокиту при оказании услуг мигрантам

ИА REX Госдума на заседании 29 января обсудит законопроект о наказании – вплоть до дисквалификации «за неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленных требований к оказанию содействия в осуществлении отдельных полномочий при предоставлении государственных услуг или исполнении функций в сфере миграции», обратил внимание депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ), сообщает REX.

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