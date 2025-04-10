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cheek-look.ru

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Выжившие: Все звёзды 2025 – Готовы ли герои к новым испытаниям?

Выжившие: Все звёзды 2025 – Готовы ли герои к новым испытаниям?

Легендарное шоу «Выжившие» возвращается с грандиозным сезоном «Все звёзды 2025 – Добровольцы»! В пятницу, 11 апреля, в 20:00 на канале TV8 зрителей ждёт новый эпизод, полный неожиданных поворотов, борьбы за ресурсы и жёстких испытаний.

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