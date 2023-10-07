Конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена объяснить стратегию США по Украине

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете Сената Джим Риш потребовали от президента страны Джо Байдена прояснить ситуацию относительно поддержки Украины.
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