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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мальчика в детском доме Новосибирска

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мальчика в детском доме Новосибирска

Подростки пытались сбежать из учреждения и упали с высоты. Один не выжил.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка в детском доме Новосибирска.

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