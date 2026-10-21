© Кирилл Каллиников/РИА НовостиПодключенные к интернету видеокамеры могут объединять в бот-сети и использовать для DDoS-атак, направленных на крупные компании и онлайн-ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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