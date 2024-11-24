Скопление техники и личный состав ВСУ разметало по окрестностям Краматорска, а Киев и Чернигов разбудили активные удары «Гераней» и «Герберов», удары по Украине на сегодня, 24 ноября Юлия СоколоваРоссийские силы продолжают наносить удары по Украине, по ключевым объектам ВСУ.