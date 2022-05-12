Тренер Левито: «Отстранение российских фигуристов несправедливо. Дети и спортсмены здесь ни при чем»

Юлия Кузнецова, тренер чемпионки мира среди юниоров из США Изабо Левито, поделилась мнением об отстранении российских фигуристов.

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