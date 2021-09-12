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Школьника из Иркутска не пустили на занятия из-за волос, собранных в хвостик

Школьника из Иркутска не пустили на занятия из-за волос, собранных в хвостик

В иркутском Центре образования №47 12-летнего подростка не пустили на занятия из-за волос, собранных в хвостик.

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Раиса Фазлетдинова
Правильно сделали. В школе ученики должны соответствовать ОБЩИМ правилам. А если хочется ВЫДЕЛИТЬся, то нужно учиться в ДРУГОМ (может быть платном для "избранных" , как считают СВОИХ детей родители).
Светлана Сурина
А что такого страшного в его хвостике? Все очень аккуратно. Меньше внимания надо на это обращать, и никто ничего не заметит...
Павел К
Давно пора обратить внимание на будущих мужиков. С садикового возраста надо объяснять, что хорошо, что плохо. Где тупое подражание, а где наши русские традиции.

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