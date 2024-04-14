💨 На завтра в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра Как сообщает ГУ МЧС по РК, завтра и послезавтра в Крыму ожидается усиление южного и юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду.
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💨 На завтра в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра Как сообщает ГУ МЧС по РК, завтра и послезавтра в Крыму ожидается усиление южного и юго-западного ветра до 17-22 метров в секунду.