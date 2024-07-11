Июль для севастопольских налоговых агентов будет хлопотным

25 июля для работодателей наступает срок предоставления в налоговую службу по месту регистрации отчета по форме 6-НДФЛ, который информирует о выплатах, полученных наемными работниками, а также содержит сумму налога на доходы физических лиц, удержанного с этих выплат.
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