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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Июль для севастопольских налоговых агентов будет хлопотным

Июль для севастопольских налоговых агентов будет хлопотным

25 июля для работодателей наступает срок предоставления в налоговую службу по месту регистрации отчета по форме 6-НДФЛ, который информирует о выплатах, полученных наемными работниками, а также содержит сумму налога на доходы физических лиц, удержанного с этих выплат.

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