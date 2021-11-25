“Трясется над ним”: Лера Кудрявцева отпустила шутку в адрес невестки

У телеведущей сложилась редкая ситуация в семье – внук Лева является ровесником ее дочки Маши 50-летняя Лера Кудрявцева успела сделать в своей жизни не только неплохую карьеру, но и создать чудесную семью, вырастить детей и внуков.
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