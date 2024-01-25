Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях на территории России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни По словам собеседника RT, сейчас в столице заметная аномалия.
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