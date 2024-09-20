Сегодня в районной администрации вновь избранным депутатам городской Думы г. Новоаннинский торжественно вручены удостоверения депутатов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня в районной администрации вновь избранным депутатам городской Думы г. Новоаннинский торжественно вручены удостоверения депутатов.