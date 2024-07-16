Политолог Мезюхо: Индия никогда не воспринимала нынешний киевский режим всерьёз

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что украинского посла вызвали в МИД Индии на фоне высказываний Владимира Зеленского о визите индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию.
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