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По Московской сооружен трехметровый саркофаг: что происходит на месте провалов грунта

По Московской сооружен трехметровый саркофаг: что происходит на месте провалов грунта

Аварийные бригады краснодарского водоканала продолжают работы круглосуточно. Сейчас организован ремонт трубопровода, также специалисты работают над подготовкой основания для заливки бетоном поврежденного участка.

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