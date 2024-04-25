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Учёные нашли инновационный способ лечения тяжёлых глазных заболеваний у животных

Учёные нашли инновационный способ лечения тяжёлых глазных заболеваний у животных

Как стало известно RT, в Российском биотехнологическом университете разработана и внедрена в ветеринарную практику не имеющая аналогов в мире технология лечения кератопатий у животных — группы заболеваний, связанных с поражением роговицы.

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