Учёные нашли инновационный способ лечения тяжёлых глазных заболеваний у животных

Как стало известно RT, в Российском биотехнологическом университете разработана и внедрена в ветеринарную практику не имеющая аналогов в мире технология лечения кератопатий у животных — группы заболеваний, связанных с поражением роговицы.
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