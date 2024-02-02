На базе окружной больницы открылась Школа сахарного диабета для взрослых пациентов

Под руководством врачей-эндокринологов и диетологов, участники Школы сахарного диабета учатся вести дневник самоконтроля, узнают о правилах питания, умении считать хлебные единицы и профилактике осложнений.
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