Прогноз исхода американских выборов 2024 года. Настоящий материал — это компиляция прогностической модели Socratres Мартина Армстронга, наших эмпирических наблюдений по истории США и предвыборных рекомендаций Стива Бэннона — советника Дональда Трампа.
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